Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января

Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января. Об этом 29 января свидетельствуют данные на сайте площадки.

После открытия торгов в 7:00 курс американской валюты резко пошел вверх и с 89,7 рубля к 7:10 достиг 90,15 рубля. Всего за это время на бирже было произведено 76 сделок с валютой, отмечает «Газета.Ru». К 7:41 курс доллара ускорил рост до 90,2 рубля (+0,47%).

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повышался на 38,25 копейки и составлял 97,79 рубля, тогда как курс китайского юаня прибавил 0,3 копейки и достигал 12,49 рубля.

Ранее, 24 января, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков предположил в комментарии «Известиям», что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям. По данным Мосбиржи, еще 8 января доллар стоил 91 рубль. Как объяснил эксперт, на то, что курс нацвалюты продолжает находиться в районе 88 рублей за доллар, влияют принудительная продажа валютной выручки экспортерами, продажа валюты из Фонда национального благосостояния России, а также опасения рынка относительно санкций в отношении Национального клирингового центра и вторичных санкций на иностранные банки, которые ведут взаиморасчеты с российскими контрагентами.

До этого, 10 января, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале текущего года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.