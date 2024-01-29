Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили около 30 боевиков ВСУ в Серебрянском лесничестве
Мир
Sky News узнал о сроке возвращения Карла III к обязанностям короля Великобритании
Наука и техника
Центр космических технологий Словении выступил за сотрудничество с РФ
Происшествия
В Санкт-Петербурге шесть машин загорелись в одном из дворов по улице Решетова
Происшествия
Жители Краснодарского края и Ростовской области пожаловались на наводнения
Мир
КНДР провела успешные испытания новых крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31»
Мир
Во второй тур президентских выборов в Финляндии прошли Стубб и Хаависто
Мир
В нападении на церковь в Стамбуле заподозрили граждан России и Таджикистана
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области
Происшествия
Четыре человека были ранены в результате обстрелов ВСУ по ДНР
Мир
Эксперты назвали причины бунта Техаса против Белого дома
Общество
МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста Гордона
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января. Об этом 29 января свидетельствуют данные на сайте площадки.

После открытия торгов в 7:00 курс американской валюты резко пошел вверх и с 89,7 рубля к 7:10 достиг 90,15 рубля. Всего за это время на бирже было произведено 76 сделок с валютой, отмечает «Газета.Ru». К 7:41 курс доллара ускорил рост до 90,2 рубля (+0,47%).

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повышался на 38,25 копейки и составлял 97,79 рубля, тогда как курс китайского юаня прибавил 0,3 копейки и достигал 12,49 рубля.

Неслучайная церемония: банки КНР отказываются проводить платежи в долларах с РФ
Продолжают ли идти переводы в нацвалютах и как обстоят дела с другими странами

Ранее, 24 января, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков предположил в комментарии «Известиям», что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям. По данным Мосбиржи, еще 8 января доллар стоил 91 рубль. Как объяснил эксперт, на то, что курс нацвалюты продолжает находиться в районе 88 рублей за доллар, влияют принудительная продажа валютной выручки экспортерами, продажа валюты из Фонда национального благосостояния России, а также опасения рынка относительно санкций в отношении Национального клирингового центра и вторичных санкций на иностранные банки, которые ведут взаиморасчеты с российскими контрагентами.

До этого, 10 января, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале текущего года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024