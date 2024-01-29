Депутат Рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине

На Украине появляется всё больше условий для начала переговоров с Россией. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 января, в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

«Если я правильно считываю знаки, то создается всё больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения <военной операции>. По моему убеждению, принципиальная позиция действующего президента и его чиновников настолько непримирима из-за своей конечности», — написал он.

По мнению Дубинского, после президентских выборов в стране возможна передача власти парламенту, а это значит, что ответственность за принятие сложных и неоднозначных решений будет лежать на депутатах. Политики боятся такого исхода событий.

Автор поста напомнил про высказывание главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии, который заявлял, что только в его фракции есть как минимум 17 депутатов, готовых в любую минуту отказаться от своих полномочий и сложить мандат. При этом Дубинский подчеркнул, что здесь причина кроется не в невостребованности депутатов на постах, а в страхе.

«Уже была ситуация, когда членов парламента силой свозили в здание ВРУ (Верховная рада Украины. — Ред.), чтобы обеспечить нужное количество голосов после Майдана. Вполне возможно, что те, кто поумнее, повторения этой ситуации, а также своего в ней участия не хотят», — резюмировал он.

Ранее в тот же день экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предположил, что возможность для организации переговоров между Россией и Украиной может появиться в конце текущего года. По его словам, украинский конфликт может закончиться по сценарию Корейской войны, то есть Россия сохранит в своем составе присоединенные территории, а также Крым.

До этого, 14 января, Александр Дубинский заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского понимает близость экономического, финансового и социального кризиса, а потому там готовятся к созданию правительства «национального единства». Таким образом, в марте Зеленский может потерять легитимность, считает Дубинский.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.