Расчеты РСЗО «Град» ударили по боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений Национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» прибыли на огневые позиции», — говорится в заявлении ведомства.

В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными.

29 января оборонное ведомство показало ликвидацию российскими артиллеристами с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» личного состава ВСУ при попытке совершить ротацию подразделений на артемовском направлении.

Ранее, 25 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов «Гиацинт-Б» на херсонском направлении. По словам Левина, с противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.