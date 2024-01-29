Артиллеристы ВС РФ «беглым огнем» поразили цели ВСУ в зоне спецоперации

Артиллеристы Южной группировки войск «беглым огнем» поразили цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами их боевой работы 29 января поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Бить будут сразу, без перерыва, несколько зарядов «беглым». Специально это делается, чтобы противник не успел поменять позиции. Всё очень быстро», — рассказал военкор с места огневой позиции.

Он отметил, что с момента поступления команды до открытия огня проходит около 3–4 минут. После выстрела бойцы оперативно маскируют технику, а сами уходят в укрытие.

«Вот такие вот укрытия оборудованы здесь поблизости, при контрбатарейной работе с той стороны расчету далеко бежать не нужно», — добавил Сафиулин.

После этого военнослужащие возвращаются в места базирования. Там оборудовано специальное место для отдыха, укрытое маскировочной сеткой. По словам бойцов, несмотря на отсутствие листвы место хорошо защищено от вражеских беспилотных летательных аппаратов: они не могут пробраться сквозь ветки дубов, путаются и разбиваются.

Ранее 29 января Минобороны России показало ликвидацию российскими артиллеристами Южной группировки войск личного состава ВСУ при попытке совершить ротацию подразделений на артемовском направлении. Военнослужащие с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными.

24 января военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как штурмовые отряды Воздушно-десантных войск ВС РФ успешно продвигаются за Артемовском (украинское название — Бахмут) и зачищают территории. Десантники отметили, что противник пытается атаковать позиции с помощью своих беспилотников, однако небо контролируют российские подразделения противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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