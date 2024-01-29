Подполковник Расмуссен допустил массированный удар после атаки базы США

Соединенные Штаты могут нанести массированный удар в ответу на атаку их военной базы вблизи границы с Сирией, во время которой погибли и пострадали более 30 человек. Об этом 29 января в беседе с «Известиями» высказался подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

Он отметил, что не согласен с позицией американского президента Джо Байдена, который заявил о намерении отомстить обидчикам. Он считает, что американскому лидеру стоит вести себя тише, чтобы решить проблему и не врать о том, где произошел удар по базе США.

«Эскалация — это последнее, что нужно Байдену как политику, потому что всё, что он делал до сих пор с военной стороны, было полным провалом, начиная с Украины и Газы до флота в Красном море», ― объяснил Рамуссен.

Он предположил, что дипломатия могла бы стать идеальным решением, подобно тому, как Иран и Пакистан договорились о ситуации с перекрестным огнем. Но эксперт не удивится и полностью противоположному выпаду США.

«Я не удивлюсь, если они (Пентагон. ― Ред.) нанесут какой-нибудь массированный удар. На самом деле это будет удар возмездия с предварительным уведомлением, возможно тайным предварительным уведомлением», ― резюмировал Расмуссен

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин в своем официальном обращении заявил, что США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу США на севере Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Президент США в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он заявил, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Позже, 28 января, министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.