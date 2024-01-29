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Сенатор Грэм предложил ударить по Ирану за атаку на базу США

Американский сенатор Грэм призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
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Фото: TASS/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL
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США должны ударить по территории Ирана в ответ на атаки против американских военнослужащих. Об этом в понедельник, 29 января, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

Так он прокомментировал совершенное в воскресенье нападение на базу ВС США на сирийско-иорданской границе.

«Администрация Байдена может убрать всех иранских ставленников, каких ей заблагорассудится, но это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию [президента Джо] Байдена нанести удары по важным целям внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших военнослужащих, но и в качестве сдерживания против будущей агрессии», — приводит The Gazette слова из заявления сенатора.

Грэм добавил, что иранцы постоянно норовят сделать обратное, нежели то, что чем просит Вашингтон. Риторика администрации Байдена не находит отклика в Иране. Ее политика сдерживания Ирана потерпела грандиозный провал, так как было совершено более 100 нападений на американские войска в регионе.

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Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на центральное командование США сообщил, что в результате атаки беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании погибли трое американских военнослужащих, есть раненые. Виновными в ней Джо Байден назвал поддерживаемые Ираном радикальные группировки, действующие в Ираке и Сирии.

Американский лидер в своем заявлении по этому поводу пообещал найти нападавших и дать им соответствующий ответ.

Ранее, 25 января, стало известно, что США и Ирак о намерении начать переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия американских войск в стране к «устойчивому двустороннему сотрудничеству» по безопасности, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он не уточнил, будет ли Вашингтон полностью или частично выводить свои войска из Ирака, численность которых в настоящее время составляет около 2,5 тыс. человек.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

До этого, 5 января, иракское правительство начало процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, после того как американские военные нанесли по Багдаду авиаудар, в результате которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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