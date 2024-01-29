Ученые выявили характерные черты лиц богатых и бедных людей

Исследование, проведенное учеными из Университета Глазго, показало, что удлиненные и дружелюбные лица с улыбкой ассоциируются с богатством и состоятельностью, а бедняков чаще представляют угрюмыми, с бледной кожей, опущенными уголками рта, рассказала британская Daily Mail.

Лица, производящие впечатление богатых, описывались людьми так же, как более заслуживающие доверия и компетентные.

«У них улыбающиеся рты, точеные черты лица, приподнятые брови, близко посаженные глаза и румяные щеки», — выяснили ученые.

В то же время лица бедных людей, принадлежащих к низшим социальным классам, характеризовались как ненадежные и холодные. В ходе исследования выяснилось, что их характеризуют опущенные брови, более короткие подбородки, опущенные уголки рта и более холодный оттенок кожи.

«Наше исследование показывает, как определенные черты лица играют ключевую роль в соединении представлений социального класса с соответствующими стереотипами», — сказала профессор Рейчел Джек.

С ней согласилась другой автор исследования, доктор Тора Бьорнсдоттир, которая подчеркнула, что стереотипы о внешности, которых мы придерживаемся, искажают восприятие и могут иметь долгосрочные последствия как для тех, о ком мы делаем выводы по их внешности, так и для нас самих.

23 октября 2023 года сообщалось, что люди с более выраженными темными чертами личности, в первую очередь психопатией и садизмом, как правило, имеют притупленные реакции на испуг. К такому выводу пришли ученые из Виннипегского университета в Канаде в ходе исследований электромиографии. Испуг легко измерить в лаборатории, наблюдая за движением круговой мышцы глаза. Внезапные угрожающие стимулы вызывают защитное вздрагивание глаз и резкие движения тела в качестве защитной реакции.

В апреле 2019 года сообщалось об исследовании ученых из Университета Западной Австралии, которое показало, что наиболее склонны к измене мужчины с грубоватыми, брутальными чертами лица: массивной нижней челюстью, выступающими надбровными дугами и тонкими губами. А вот ухоженные мужчины с более мягкой внешностью изменяют гораздо реже.