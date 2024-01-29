Минобороны России 29 января показало, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ группировки войск «Восток» с помощью расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» уничтожили две гаубицы «М-777» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

У украинской артиллерии, рассказали в министерстве, нет никаких шансов перед российскими военнослужащими, которые обучены грамотной маскировке военной техники высокой точности. Самоходные установки, произведенные в России, поражают позиции, опорные пункты, а также маршруты подвоза и места хранения боеприпасов ВСУ.

«Как только начинает работать вражеское орудие, сразу ведем огонь на подавление или поражение. На моем счету две гаубицы М-777», ― заявил командир САУ «Гиацинт-С» с позывным Север.

Кроме того, для результативной работы артиллеристам необходимы не только грамотные расчеты для точных ударов, но и хорошая физическая подготовка, поскольку один артиллерийский снаряд «Гиацинт-С» весит 46 кг.

По словам заряжающего САУ «Гиацинт-С» с позывным Чужой, ежедневно военнослужащим приходится производить до 100 выстрелов.

«Со временем вес снарядов даже и не чувствуется: как на автомате идет, а поначалу было трудно. Чтобы быть заряжающим и эффективно работать, нужна хорошая физическая форма. В день мы можем и снарядов выстрелить: более 100 боеприпасов. Но это в интенсивные дни», ― сказал Чужой.

Ранее, 27 января, Минобороны сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» продолжают уничтожать военные объекты ВСУ на донецком направлении.

До этого, 25 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов «Гиацинт-Б» на херсонском направлении. По словам Левина, с противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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