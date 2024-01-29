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Эксперты рассказали о репутационном уроне США из-за хуситов

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Фото: REUTERS/ABACA
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Обострение ситуации в Красном море между США и проиранским движением «Ансар Аллах» (хуситы) не только оказывает влияние на рост цен на товары, но и на саму репутацию Вашингтона как защитника международного судоходства и гегемона в регионе. Обращение Белого дома за помощью к Китаю свидетельствует о растерянности американской администрации, рассказали «Известиям» эксперты.

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
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Администрация американского президента возлагала большие надежды на решение вопроса с Йеменом и мирное урегулирование на Ближнем Востоке, но из-за обострения с хуситами США попали в ловушку, а поле для маневра существенно сузилось, сказал «Известиям» востоковед Роланд Биджамов.

«Хуситы будут играть роль раздражающего фактора на фоне фактически начавшейся предвыборной гонки в США, и провал стратегии демократов против Йемена дорого им обойдется. Нынешняя администрация занимается паллиативным лечением: исправляет только симптомы проблемы. Чтобы снизить напряжение в этом регионе, необходимо решить вопросы с войной в секторе Газа», — заявил он.

Источники Reuters подтвердили 27 января, что Пекин попросил иранскую сторону оказать соответствующее влияние, предупредив о недопустимости любой атаки на свои корабли. В МИД КНР же ограничились заявлением, в котором отметили важность Красного моря как международного транспортного коридора, и призвали к деэскалации в регионе.

«США находятся в тупике: просьба, адресованная Китаю, повлиять на хуситов через Тегеран говорит о растерянности американской администрации. В Вашингтоне привыкли, что они контролируют всё. Но тут маленький народ, которому нечего терять, не повинуется их диктату. Американцы просто поставлены в тупик», –– рассказал «Известиям» журналист-международник Аббас Джума.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Статус эскалации: хуситы наносят большой репутационный урон США

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