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Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию подразделений ВСУ на артемовском направлении

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Минобороны России 29 января показало ликвидацию российскими артиллеристами с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке совершить ротацию подразделений на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации.

При помощи средств объективного контроля военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ обнаружили скопления украинских боевиков, готовившихся к ротации на передовой.

«Расчеты РСЗО «Град» Южной группировки войск, получив задачу на боевую работу, ночью выдвинулись в район стрельбы, откуда нанесли огневое поражение противнику. По вражеским позициям было выпущено более двух десятков 122-мм реактивных снарядов», ― сказано в заявлении Минобороны.

Российским артиллеристам с помощью РСЗО БМ-21 «Град» удалось ликвидировать более 30 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными.

После выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ отправились в безопасный район для перезарядки боевой машины.

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Ранее, 25 января, Минобороны показало, как экипажи РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

24 января военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как штурмовые отряды Воздушно-десантных войск ВС РФ успешно продвигаются за Артемовском (украинское название — Бахмут) и зачищают территории. Десантники отметили, что противник пытается атаковать позиции с помощью своих беспилотников, однако небо контролируют российские подразделения противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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