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«Известия» узнали о новых образцах принятой в Минобороны военной техники

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В 2024 году Вооруженные силы России получат более 36 тыс. основных образцов военной техники, 16,5 млн средств поражения, сообщили в Минобороны РФ. В единый день приемки военной продукции, 26 января, ведомству поставили новейшие образцы техники, самолетов и вертолетов. «Известия» изучили список.

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Среди образцов бронетехники — Т-90М, новейший российский танк, хорошо показавший себя в специальной военной операции. Приземистость делает его малозаметным на поле боя. Весит танк 46 т, в то время как его западные аналоги весят более 60 т, что сказывается на их скорости. T-90 едет на 30 км/ч быстрее.

Военные получили также бронетранспортеры БТР-82А. По сравнению с предыдущими модификациями эта разработка имеет внушительный арсенал: кроме пулемета он оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой.

Для подразделений специального назначения промышленность произвела партию бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». От обычных версий спецназовская машина отличается усиленной защитой колес, передней части корпуса, лобового стекла и доработанными дверями.

ЗПРК «Пацирь-С1» создан специально для защиты Сухопутных войск и промышленных объектов. Он может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 тыс. до 15 тыс. м. Также он может использоваться против легкой бронетехники противника.

Помимо систем вооружений Сухопутных войск в строй встали и образцы авиационной техники. Среди них ­— разведывательные ударные вертолеты Ка-52М, показавшие высокую эффективность в ходе специальной военной операции, боевые вертолеты Ми-28НМ, которые считаются одними из самых защищенных в мире, истребители Су-30СМ2 и Су-35С, истребители Су-34М.

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