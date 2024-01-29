КНДР провела успешные испытания новых крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31»

Испытания новых северокорейских крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31», запуск которых состоялся 28 января, прошли успешно. Об этом 29 января сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации информагентства КНДР, испытаниями руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.

«В первой половине дня 28 января товарищ Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами руководил испытательным запуском стратегической крылатой ракеты с подлодки «Пульхвасар-3-31». Крылатые ракеты 7421 и 7445 пролетели над Корейским Восточным морем (Японское море. ― Ред.) и точно поразили цель на острове», ― сказано в заявлении ЦТАК.

Уточняется, что запуск ракет не оказал влияния на безопасность окружающих стран и прошел «совсем независимо от ситуации в регионе». Кроме того, в агентстве сообщили, что Ким Чен Ын остался доволен проведенными испытаниями.

Ранее, 24 января, Северная Корея провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет Pulhwasal-3-31 в сторону Желтого моря. Запуск стал первым с сентября 2023 года: тогда Пхеньян провел испытания двух стратегических крылатых устройств большой дальности с макетами ядерных боеголовок в направлении Желтого моря.

19 января КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытание проведено в ответ на трехдневные объединенные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи у острова Чеджудо.

15 января Северная Корея успешно провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. За день до этого произошел пуск баллистической ракеты КНДР.