Диетолог объяснила опасность жареного картофеля для мозга

Слишком частое употребление в пищу жареного картофеля может негативно отразиться на работе мозга. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik в понедельник, 29 января.

«Мы состоим из того, что мы едим. Это банальное выражение, но оно правдиво. Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови», — объяснила она.

По словам диетолога, из-за высокого уровня глюкозы чаще появляются разнообразные воспаления. Организм реагирует на них, что порой может причинять здоровью большой вред. Повреждения эндотелия в сосудах перекрываются холестерином, из-за чего нарушается кровообращение. Опаснее всего в такой ситуации недостаток поступающей в мозг крови.

«Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он «ломается», то есть многие нейроны погибают», — резюмировала она.

17 октября 2023 года врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что суточная норма потребления картофеля составляет 150–200 г. Она посоветовала запекать картофель на огне или подавать в вареном виде и подчеркнула, что есть картофельный гарнир можно не чаще двух–трех раз в неделю.

В мае 2020 года врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова предупредила о вреде старого картофеля. Весной клубни старого урожая начинают прорастать, в них вырабатывается токсичное для человеческого организма вещество — гликоалкалоид соланин. Во избежание негативных последствий картошку, которая уже начала прорастать, рекомендуется отваривать, а не запекать и жарить.