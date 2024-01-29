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В постпредстве РФ заявили о кризисе ООН

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Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL
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Организация Объединенных Наций оказалась в кризисе, поскольку и остальной мир переживает кризисные времена. Об этом заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«ООН отражает наш мир. Мир — в кризисе, значит, и ООН — в кризисе. У нас не может быть лучшей организации, чем та, которую сегодня наш мир может заслуживать», — сказал дипломат.

При этом Россия продолжает поддерживать идею реформы ООН, отметил Полянский.

«Реформа нужна, этот процесс уже длится более 20 лет. Мы выступаем прежде всего за то, чтобы по итогам реформы была увеличена представленность в СБ (Совете Безопасности. — Ред.) развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки», — заявил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Полянского «Известиям»:

«Мир — в кризисе, значит, и ООН — в кризисе»

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