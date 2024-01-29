Sky News узнал о сроке возвращения Карла III к обязанностям короля Великобритании

Король Великобритании Карл III, успешно перенесший операцию в связи с увеличением предстательной железы, на месяц отойдет от протокольных обязательств, пока будет восстанавливаться. Об этом 28 января сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, Карл III сможет при необходимости решать государственные вопросы в клинике Лондона, а после выписки у монарха появится возможность приступить к разбору документов государственной важности ― это одно из обязательств, предписанных королевским протоколом.

Королева-консорт Камилла, приехавшая в больницу к мужу после операции 26 января, заявила с улыбкой, что Карл III «чувствует себя хорошо» и скоро пойдет на поправку, пишет британский таблоид Metro.

26 января сообщалось, что Карла III госпитализировали для проведения плановой медицинской процедуры в связи с увеличенной простатой.

17 января стало известно, что монарх обратился за лечением из-за увеличенной простаты. Новообразование оказалось доброкачественным, отмечалось, что состояние короля не вызывает опасений. Тогда же сообщалось о том, что Карл III посетит больницу для проведения плановой медицинской процедуры, из-за чего временно не сможет исполнять обязанности монарха. Они будут отложены на короткий период, который потребуется для восстановления.

В тот день также стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла операцию брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. В это время она также не будет выполнять свои обязанности.