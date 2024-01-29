Полянский рассказал о росте авторитета России на Ближнем Востоке
Уважение России среди стран Ближнего Востока существенно выросло за последние годы. Об этом заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Все видят, что мы придерживаемся принципиальной и последовательной позиции и не руководствуемся конъюнктурными соображениями. Мы работаем в пользу укрепления многосторонности для выработки полной равноправной международной архитектуры безопасности, и это очень ценят страны Глобального Юга, понимая, что мы защищаем в том числе и их интересы», — отметил дипломат.
Полянский добавил, что Россия в первую очередь выступает за прекращение огня и насилия.
22–24 января глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных в том числе ближневосточному урегулированию. В ходе визита в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке он провел переговоры с представителями ОАЭ, Турции, Ирана, Ливана, Алжира, Иордании, Палестинской автономии.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Полянского «Известиям»:
«Мир — в кризисе, значит, и ООН — в кризисе»