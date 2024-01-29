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Пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили летных свидетельств

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение в горах Афганистана, в результате которого погибли двое россиян. Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин (есть в распоряжении «Известий»).

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Росавиация лишила Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева пилотских прав «за указание недостоверных сведений, содержащихся в копиях документов, подтверждающих прохождение подготовки кандидатов на получение свидетельств», следует из приказа. Об этом агентство попросил Госавианадзор, рассказал собеседник «Известий» в Минтрансе.

После авиакатастрофы надзорный орган вскрыл факт того, что оба летчика предоставили в авиационное агентство недостоверные сведения для получения свидетельств, дающих им право выполнять полеты на Falcon 10. «Известия» ознакомились с соответствующим письмом главы Госавианадзора Владимира Ковальского, в котором он доложил начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Владимиру Израилеву о выявленных нарушениях.

Речь идет о документах, касающихся пройденной подготовки на Falcon 10, которые Беляков и Грачев предоставили в СЗ МТУ Росавиации в сентябре 2023 года. Согласно им, летчики обучались в США в авиационном учебном центре (АУЦ) Flight Safety International и получили подтверждающие это сертификаты в мае 2023 года. На основании этого им выдали свидетельства частных пилотов с квалификационной отметкой на данный тип самолета.

Однако, как указал начальник Госавианадзора, программа обучения на Falcon 10 в данном центре не была одобрена Росавиацией. Ее действительно нет в сертификате АУЦ, который российское авиационное агентство выдало Flight Safety International, убедились «Известия». Без этого одобрения Росавиации зарубежный центр не имел право осуществлять подготовку пилотов из России на Falcon 10, указал начальник Госавианадзора, сославшись на российские федеральные авиаправила.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Летательный исход: пилотов разбившегося Falcon 10 лишили «прав»

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