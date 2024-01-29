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Врач перечислила источники витамина D зимой

Терапевт-эндокринолог Янг посоветовала употреблять больше рыбы для восполнения дефицита витамина D
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Фото: Unsplash
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Витамин D поступает в организм с помощью солнечного света, синтезируясь под воздействием ультрафиолетового излучения. Однако в зимний период солнечного света может быть недостаточно. Как получить необходимое количество витамина D, рассказала 28 января терапевт-эндокринолог Екатерина Янг.

Она предупредила, что дефицит витамина D ослабляет иммунитет, что может вызвать частые простуды. Кроме того, у человека с недостатком этого вещества порой возникают нарушения сна, ухудшается настроение. Также последствиями дефицита могут оказаться плохой обмен веществ и даже нарушения работы мозга, объяснила врач в беседе с «ФедералПресс».

По словам эндокринолога, большое количество витамина D содержится в таких продуктах, как рыба и рыбий жир, разнообразные морепродукты, а также сыр и сливочное масло.

Доктор Янг отметила, что в организме следует обеспечить достаточное количество магния и витамина К2, поскольку эти вещества участвуют в синтезировании витамина D.

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24 января врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный объяснил, что усвоение магния также зависит от наличия в организме витамина D, а кроме того, витамина B6, кальция и калия. Именно они отвечают за то, как микроэлемент усваивается, транспортируется и взаимодействует с тканями и органами.

Перед этим, 22 января, данные внутреннего исследования «Сбер Еаптеки» показали, что спрос на витаминно-минеральные комплексы и БАДы с витаминами C, D, E и B показывает устойчивый рост в 2023 году к 2022 году почти на 30% в количестве упаковок. А среднемесячный прирост в 2023 году составил более 6%.

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