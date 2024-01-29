Эксперты назвали сферы с наибольшим кадровым голодом

В условиях дефицита персонала сейчас функционирует 86% предприятий и организаций, сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе SuperJob. Кадровый голод с начала года испытывает большинство компаний независимо от штатной численности и отрасли, отметили там.

По данным сервиса, чаще всего о дефиците кадров говорят транспортно-логистические компании, промышленники, торговые организации и предприятия сферы услуг.

«В логистической отрасли в дефиците водители и складские рабочие. В производственной и строительной сферах — квалифицированные рабочие и инженеры. В продажах — линейный торговый персонал, грузчики, комплектовщики», — сообщили в сервисе.

В сфере услуг, по данным SuperJob, не хватает мастеров и рабочих автосервисов. Финансовому сектору нужны менеджеры по продажам и работе с клиентами. Отрасль IT нуждается в программистах, продакт-менеджерах, девопсов и девопс-инженеров.

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