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Бывший главком НАТО указал на возможное время переговоров по Украине

Бывший главком НАТО Ставридис: переговоры по Украине могут начаться в конце года
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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В конце текущего года может появиться возможность для организации переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предположил 28 января экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в эфире радио 77 WABC.

«Я думаю, что ближе к концу этого года, вероятно, после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров», ― заявил бывший главком.

По словам Ставридиса, украинский конфликт может закончиться по сценарию Корейской войны, то есть Россия сохранит в своем составе присоединенные территории, а также Крым.

Тем не менее он не отвергает и другой вариант развития событий, при котором Украина по результатам переговоров войдет в состав Североатлантического альянса.

«Думаю, в этом году контуры этой сделки, вероятно, станут более ясными», ― приводит слова эксперта The Hill.

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В ноябре 2023 года Ставридис также заявлял, что завершение конфликта на Украине может пойти по сценарию войны на Корейском полуострове, что означает признание Киевом потери своих территорий на время.

По словам депутата Госдумы, представляющего Республику Крым, Михаила Шеремета, предлагаемый Западом корейский сценарий урегулирования конфликта, по которому предполагается заморозка противостояния, ― ловушка.

10 ноября журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic написала, что на Западе предполагают возможность урегулирования конфликта на Украине по корейскому сценарию, то есть с помощью размещения там военных баз НАТО. Она напомнила, что в таком случае границы у нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

11 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в НАТО в ее новых границах. Он заявил, что альянсу нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в центре НАТО. Расмуссен отметил, что исключение из НАТО территории, которая контролируется Россией, уменьшит угрозу конфликта между альянсом и РФ. Он считает, что такой шаг не приведет к заморозке конфликта и передаче территорий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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