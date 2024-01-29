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Тренер перечислил опасные при сколиозе виды спорта

Тренер Бабыдов: при сколиозе опасно плавать в бассейне без присмотра специалиста
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Тренер, реабилитолог Евгений Бабыдов рассказал, каких видов спорта стоит избегать при сколиозе.

В беседе с «Газетой.Ru» в воскресенье, 28 января, специалист объяснил, что сколиотическая болезнь — сложное многофакторное состояние, и «если в организме заложено, что она разовьется, то сделать с этим ничего нельзя». Он отметил, что можно замедлить прогрессирование болезни у ребенка при помощи специальных тренировок.

По словам Бабыдова, улучшение эргономики рабочего места, контроль позы ребенка сидя и стоя, а также подбор правильного рюкзака помогут предотвратить асимметричную осанку, однако не сам сколиоз.

Начиная с возраста ребенка в шесть-семь лет специалист призвал отслеживать, не появились ли у него внешние признаки сколиоза. Сделать это может врач или опытный тренер, для подтверждения диагноза потребуется рентген. Выбор спортивной секции также лучше обговорить со специалистом.

Бабыдов подчеркнул: нежелательно плавать в бассейне без присмотра тренера, работающего с больными сколиозом.

«Некоторые стили плавания дают асимметричную нагрузку, когда левая и правая конечность работают по очереди, встречаются также элементы скручивания — всё это может усугубить асимметрию осанки или скрученность позвонков при сколиотической болезни», — объяснил тренер.

По его словам, также детям с подтвержденным сколиозом не рекомендуются любые виды спорта с асимметричной нагрузкой до прохождения курса коррекционных упражнений. К таким видам спорта эксперт отнес бокс, бадминтон, теннис, фехтование, гимнастику, которая также способствует перерастяжению связок, пишет Life.ru.

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19 января Евгений Бабыдов рассказал, что сколиоз — это сложное заболевание, которое требует обязательного лечения. Он добавил, что есть два принципиально отличающихся состояния: сколиотическое нарушение осанки (ассиметричная осанка) и сколиотическая болезнь. Как пояснил специалист, при первом наблюдаются косметические дефекты — разной высоты плечи, наклон таза и другие проявления асимметрии. Второй, или истинный сколиоз, — это трехплоскостное нарушение, подтвердить которое можно только при помощи специального оборудования, пишет RT.

В декабре травматолог-ортопед Дарья Черемисова в беседе с Pravda.Ru рассказала, что упражнения на растяжку мышц спины избавят от боли в пояснице. По ее словам, боль в пояснице вызывает малоподвижный образ жизни, повреждение межпозвонковых дисков и сколиоз. Начать упражнения можно с наклонов вперед и в стороны, отмечает телеканал «360». Врач отметила, что лучшей профилактикой боли в пояснице станут ортопедическая обувь и правильное положение тела за рабочим столом.

Ранее двигательный терапевт, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин перечислил самые опасные позы для сна. По его словам, наиболее опасными для сна являются положения лежа на спине с подушкой под головой или на боку. Врач добавил, что сон на спине с подушкой, если на ней лежит только голова, также ведет к нарушениям в области челюсти, а именно — выезжанию ее вперед, а это постепенно приводит к трансформации прикуса и лица. Эксперт рекомендовал для правильного сна использовать большую подушку. Лечь на нее, что важно, по его словам, нужно не только головой, но и спиной, отмечает телеканал «Звезда».

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