Тренер перечислил опасные при сколиозе виды спорта

Тренер, реабилитолог Евгений Бабыдов рассказал, каких видов спорта стоит избегать при сколиозе.

В беседе с «Газетой.Ru» в воскресенье, 28 января, специалист объяснил, что сколиотическая болезнь — сложное многофакторное состояние, и «если в организме заложено, что она разовьется, то сделать с этим ничего нельзя». Он отметил, что можно замедлить прогрессирование болезни у ребенка при помощи специальных тренировок.

По словам Бабыдова, улучшение эргономики рабочего места, контроль позы ребенка сидя и стоя, а также подбор правильного рюкзака помогут предотвратить асимметричную осанку, однако не сам сколиоз.

Начиная с возраста ребенка в шесть-семь лет специалист призвал отслеживать, не появились ли у него внешние признаки сколиоза. Сделать это может врач или опытный тренер, для подтверждения диагноза потребуется рентген. Выбор спортивной секции также лучше обговорить со специалистом.

Бабыдов подчеркнул: нежелательно плавать в бассейне без присмотра тренера, работающего с больными сколиозом.

«Некоторые стили плавания дают асимметричную нагрузку, когда левая и правая конечность работают по очереди, встречаются также элементы скручивания — всё это может усугубить асимметрию осанки или скрученность позвонков при сколиотической болезни», — объяснил тренер.

По его словам, также детям с подтвержденным сколиозом не рекомендуются любые виды спорта с асимметричной нагрузкой до прохождения курса коррекционных упражнений. К таким видам спорта эксперт отнес бокс, бадминтон, теннис, фехтование, гимнастику, которая также способствует перерастяжению связок, пишет Life.ru.

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