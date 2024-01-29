Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» российских десантников уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры боевой работы экипажа опубликовало 28 января Минобороны России.

Полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ были обнаружены в ходе ведения оптической разведки разведывательными подразделениями российских десантников.

После координаты объектов противника были переданы на пункт управления артиллерией. С закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили объекты вместе с личным составом. Корректировку огня проводили разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ), находясь на берегу реки.

«Пушка бьет до 30 км в зависимости от данной цели. И от этого мы уже продолжаем работать. Из последних целей мы отработали склад с боеприпасами. Но противник также предпринимает действия, только мы делаем всё возможное чтобы он был обезврежен», — прокомментировал боец с позывным Самара.

Ранее, 25 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов «Гиацинт-Б» на херсонском направлении. По словам Левина, с противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы.

До этого, 21 января, стало известно, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают лодки, бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ на херсонском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.