Центр космических технологий Словении выступил за сотрудничество с РФ

Руководство Центра европейских космических технологий имени Германа Поточника, который находится в словенском городе Витанье, выступило за развитие сотрудничества с Россией. Об этом заявила директор центра Нежа Павлич-Бречко 28 января.

«Я возглавляю учреждение с марта прошлого года, но я знаю, что сотрудничество с Россией и, в частности, с вашим посольством в Словении находилось на очень высоком уровне», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

По словам Павлич-Бречко, сотрудники центра признательны России за экспонаты, которые уже были предоставлены ранее, и за возможность для посетителей изучить достижения российской космонавтики.

«Было бы здорово продемонстрировать специальную одежду, возможно, даже капсулу, в которой космонавты возвращаются на Землю. Это вызвало бы неподдельный интерес среди словенцев», — рассказала директор центра.

Центр европейских космических технологий (ЦЕКТ) открыт для посетителей с сентября 2012 года. Экспонаты, отражающие историю российской космонавтики, выставляются там не впервые. В 2018 году там была создана аллея основоположников космонавтики, где среди прочих есть имена ученого и изобретателя Константина Циолковского, австро-венгерского ракетного инженера словенского происхождения Германа Поточника, советского ученого и конструктора Сергея Королева, австрийского инженера, одного из основоположников современной ракетной техники Германа Оберта.

12 апреля 2017 года в городе Витанье открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. В торжественном мероприятии приняли участие космонавт-испытатель и мэр Звездного городка Валерий Токарев, посол РФ в Словении Доку Завгаев, председатель Госсовета Словении Митя Бервар и другие. Гостям на церемонии открытия зачитали обращение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.