Почти 50 новых центров «Московское долголетие» открылись в столице в 2023 году

В 2023 году в Москве открылись 49 центров «Московское долголетие». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 28 января.

По словам чиновника, такие центры позволяют пенсионерам интересно проводить досуг, получать новые знания и заниматься творчеством, отмечает телеканал «360». В частности, в «Серебряном университете» проекта доступны девять программ профессиональной переподготовки. Мэр указал на то, что старшее поколение получает профессии педагога, экскурсовода, специалиста по здоровому питанию и графического дизайнера, сообщает НСН.

В прошлом году «долголеты» проекта участвовали в фестивале скандинавской ходьбы. Кроме того, более 500 участников спели с хором на концерте в День города в «Зарядье», пишет сайт aif.ru. Помимо этого, пенсионеры совместно с модельерами представили модный показ на московском урбанфоруме. В кинотеатре «Художественный» пожилые москвичи отметили пятилетие проекта.

Чиновник отметил, что проект с момента запуска объединил более 530 тыс. горожан, сообщает агентство городских новостей «Москва». Сейчас в Москве работает 120 центров «Московское долголетие», пишет «Москва 24». Участники сами создают клубы по интересам: от генеалогии и китайского языка до видеомонтажа и нейрографики.

25 января замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Владимир Филиппов рассказал, что участники проекта «Московское долголетие» смогут посещать образовательные программы в 20 столичных вузах. По его словам, сейчас различные образовательные направления проекта посещает около 110 тыс. человек, пишет RT.

В тот же день в Подмосковье открылась выставка творческих работ участницы подмосковного проекта «Активное долголетие». В рамках выставки в комплексном центре «Серебряно-Прудский» представлены различные работы — от живописи до рукоделия — Татьяны Лисицкой. Она поделилась опытом и знаниями о том, как творчество помогает сохранять активный образ жизни и оставаться молодым душой, сообщает РИАМО.