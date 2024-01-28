Под Полтавой на Украине поврежден еще один промышленный объект
В Полтавской области на северо-востоке Украины, где ранее в этот день произошли взрывы в районе промышленной инфраструктуры, был поврежден еще один объект. Об этом 28 января сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
«По предварительной информации, снова попадание в промышленный объект в Кременчугском районе», ― заявил Пронин в своем Telegram-канале.
Впоследствии глава региональной военной администрации отметил, что человеческих жертв в результате атаки нет.
Вечером 27 января Пронин сообщал, что на территории промышленного объекта в районе начался пожар. Между тем украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале писало, что взрывы фиксировались на территориях Полтавской и Харьковской областей. Взрывы в Харькове позже подтвердил мэр города Игорь Терехов.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.