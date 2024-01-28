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Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Новой Каховки

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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Военные следователи Следственного комитета (СК) России зафиксировали последствия минометного обстрела Новой Каховки вооруженными формированиями Украины (ВФУ), в результате чего один человек погиб, а другой был ранен. Об этом рассказал представитель ведомства в воскресенье, 28 января.

«Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели минометный и артиллерийский обстрел города Новая Каховка», — сообщил он в интервью «РИА Новости» .

Представитель СК РФ отметил, что один из местных жителей скончался в результате удара. Другой получил ранение, ему оказывают медицинскую помощь.

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27 января в Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке. По его словам, удар был нанесен с помощью дронов. В результате атаки пострадала женщина.

В тот же день представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВФУ 15 раз обстреляли населенные пункты республики в течение суток. Кроме того, поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждено одно жилое домостроение.

Перед этим, 23 января, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о гибели трех человек из-за обстрелов республики со стороны ВСУ. В Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник МЧС России по ДНР. В Ясиноватой в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли мужчина 1949 г.р. и женщина 1952 г.р.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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