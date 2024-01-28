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В Белоруссии сообщили о планах выпустить совместно с РФ два самолета к 2026 году

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Первые российско-белорусские самолеты планируют выпустить к 2026 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«В прошлом году во время визита [премьер-министра Республики Беларусь] Романа Александровича [Головченко] в Екатеринбург между белорусским ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и российским АО «Уральский завод гражданской авиации» подписан договор по созданию 19-местного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем и создаем этот самолет, ведем опытно-конструкторские работы. Должны к 2026 году произвести первых два самолета», — приводит слова Пархомчика БелТА.

Он добавил, что на данный момент есть твердый заказ: до 2030 года нужно будет произвести 85–100 самолетов. При успешном выполнении задач их количество можно увеличить. Однако для этого предстоит еще построить 20 тыс. кв. м дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц оборудования.

«Будем стараться сделать всё быстрее, чем наметили, работать с опережением», — заключил заместитель премьер-министра Белоруссии.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что отношения Москвы и Минска развиваются очень энергично, товарооборот составил $42 млрд и продолжает расти. По его словам, Россия проинвестировала в экономику Белоруссии $4 млрд, и эта работа идет в двустороннем режиме. Путин подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям — в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культурной сфере.

Ранее, в декабре 2023 года, сообщалось, что полноценное производство на Липецком транспортном заводе планируют запустить в конце 2025 года. Его строительством займется белорусский холдинг «Амкодор». Весной попробуют запустить первый восстановленный корпус по выпуску навесной и прицепной техники. Всё оборудование должны установить к концу следующего года.

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