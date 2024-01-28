Собянин рассказал об управлении системой наружного освещения в Москве

Москва заслуженно входит в топ-5 самых освещенных городов мира. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 января.

По словам чиновника, в столице каждый вечер зажигают свыше 1 млн светильников. Это больше 790 тыс. ламп наружного освещения и 320 тыс. ламп архитектурно-художественной подсветки, отмечает телеканал «360».

Собянин указал на то, что исправность и работу освещения контролируют специалисты единого центра управления сетями. За освещением следят 26 дежурных специалистов центра, уточняет сайт kp.ru. Мэр добавил, что в зимнее время специалисты подключают также новогоднюю иллюминацию, пишет НСН. В 2024 году праздничное настроение для горожан создавали с помощью 5 тыс. объемно-декоративных конструкций, отмечает сайт aif.ru.

В будущем диспетчеры перейдут на автоматизированную систему интеллектуального управления наружной подсветки. Уже стартовала разработка проекта. При помощи системы у специалистов появится возможность контролировать каждый фонарь, регулировать яркость от 0 до 100%, а также управлять светильниками, сообщает «Москва 24».

16 января в Москве приступили к демонтажу новогодних елей и части декоративных уличных конструкций. К праздникам было установлено более тысячи елей, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов.