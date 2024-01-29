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Психолог оценила необычное влияние Тлиашиновой на своих клиентов

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Фото: соцсети
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Блогер и коуч Инна Тлиашинова влияет на своих клиентов, мотивируя их брать кредиты. Об этом «Известиям» 28 января рассказала психолог Анна К., к которой обращаются за помощью экс-клиенты блогера.

«Они подсевшие. Все в долгах, кредитах», — прокомментировала она.

Психолог объяснила: посетители тренингов Тлиашиновой подпадают под ее воздействие, поскольку коуч погружает их в измененное состояние сознания. В нем люди не могут мыслить критически. Тлиашинова убеждает клиентов в необходимости взять кредит, подчеркивая, что поможет им найти деньги в дальнейшем.

Кроме финансовых проблем у покупателей курсов блогера происходят существенные ухудшения в семейных отношениях.

«Очень много проблем появляется, они не могут с этим справиться», — подытожила специалист.

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27 января на журналистку «Известий» Наталию Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы журналисты ушли, оскорбляли, отбирали технику.

После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.

28 января глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту нападения на Графчикову. Как сообщалось, уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование нападения.

Позднее Графчикова рассказала, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. В свою очередь одна из клиенток коуча Тлиашиновой обвинила блогера в аферах и высасывании денег.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград, в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.

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