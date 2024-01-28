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Путин открыл новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде по ВКС

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Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток», который находится в Антарктиде. Запись церемонии опубликована 28 января на сайте Кремля.

В мероприятии также участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю», — сказал российский лидер.

По его словам, станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы.

Кроме того, она поможет продвижению совместных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии, указал глава российского государства.

«Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции», — сказал Путин.

Зимовочный комплекс станции «Восток» — первое в мире современное здание, построенное на полюсе холода Земли.

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Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

До этого, 22 ноября, в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) сообщили, что российские исследователи собрали рекордный урожай овощей на станции «Восток» в Антарктиде. Эксперимент по выращиванию овощей на антарктической станции проводился учеными российской антарктической экспедиции ААНИИ и Института медико-биологических проблем РАН.

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