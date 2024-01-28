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Сборная РФ завоевала восемь медалей на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии

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Фото: Федерация дзюдо России
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Сборная России завоевала восемь медалей на этапе Гран-при по дзюдо в Португалии, о чем стало известно 28 января. В заключительный день соревнований россияне взяли три медали.

Одну из медалей принес россиянин Матвей Каниковский, который в финале весовой категории до 100 кг одержал победу над Николозой Шеразадишвили из Испании. Другую медаль сборная РФ получила благодаря Иналу Тасоеву, который победил в финале весовой категории свыше 100 кг южнокорейцем Ким Минджоном, выступающим за Южную Корею. Третью за сегодня медаль в зачете сборной РФ принес Тамерлан Башаев в весовой категории более 100 кг, который сразился в поединке за бронзовую медаль с Магомедомаром Магомедомаровым, представляющим ОАЭ.

До этого спортсмены Яго Абуладзе, выступавшие в категории до 66 кг, а также Данил Лаврентьев ― в категории до 73 кг, принесли России золотые медали, пишет «Спорт-Экспресс». Также РФ получила серебро в весовой категории до 57 кг благодаря Дарье Курбонмамадовой, а бронзовые медали принесла сборной Глафира Борисова (до 52 кг) и Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг).

По результатам турнира дзюдоисты сборной России завоевали больше всех золотых медалей: всего их четыре. Кроме того, спортсмены принесли одну серебряную и три бронзовые награды.

Этап Гран-при в Португалии проходил с 26 по 28 января. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

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В октябре 2023 года сообщалось, что российский олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев отстранен от соревнований из‑за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России. Отстранение стало ответом на «недавние публикации в социальных сетях» спортсмена.

В сентябре прошлого года министр спорта РФ Олег Матыцин в разговоре с «Известиями» выразил надежду, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году в соревнованиях по теннису, борьбе, дзюдо, боксу, тхэквондо и ряде других.

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