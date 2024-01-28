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Сальдо напомнил о работе журналистки «Известий» Графчиковой в горячих точках

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье, 28 января, напомнил о работе подвергшейся нападению журналистки «Известий» Наталии Графчиковой в горячих точках на территории области.

«Графчикова неоднократно работала в горячих точках на территории Херсонской области и не боится рисковать своей жизнью ради донесения правды о преступлениях нацистов до людей <...> Убедиться в ее профессионализме и исключительно высоких нравственных качествах я мог во время наших общих бесед и интервью», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

27 января на Наталию Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках. Помощники блогера напали на съемочную группу, стали требовать, чтобы журналисты ушли, оскорбляли, отбирали технику.

После нападения в травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей и травмы головы.

Ранее в этот день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту нападения на Графчикову. Как сообщалось, уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование нападения.

Позднее Графчикова рассказала, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. В свою очередь одна из клиенток коуча Тлиашиновой обвинила блогера в аферах и высасывании денег.

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова является лауреатом различных наград, в прошлом году ей присудили премию правительства России в области СМИ за профессионализм и мужество, проявленные при освещении спецоперации на Украине. В 2022 году она вошла в число 20 лауреатов — военных корреспондентов, освещающих события на новых территориях РФ.

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