Реклама
Прямой эфир
Мир
Экономист назвал ударом по Франции выход трех стран Африки из ЭКОВАС
Мир
Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в поиске лучшей жизни «за морями»
Мир
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Общество
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Политика
Кандидат в президенты РФ Даванков поставил подпись за эколога Баташева
Происшествия
В Донецке число пострадавших при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ возросло до пяти
Общество
СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
Армия
Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Мир
ЭКОВАС не получало уведомления от трех стран Африки о выходе из сообщества
Политика
ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента
Мир
В Иордании опровергли информацию об атаке на военную базу США в королевстве
Происшествия
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Глава СК поставил на контроль дело о нападении на журналистку «Известий»
Политика
Нарышкин назвал судьбу Украины при нынешнем режиме печальной
Сюжет:

На Украине сообщили о прогремевшей серии взрывов в Полтаве

0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Полтаве на Украине прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По его информации, взрывы фиксировались с разницей в несколько минут. Telegram-канал ZN.UA со ссылкой на местные паблики сообщил, что речь идет о Кременчугском районе Полтавщины.

В настоящий момент воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины.

Комментариев от Минобороны России по этому поводу не поступало.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее в этот день глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что минувшим вечером в Кременчуге получил повреждения промышленный объект. По его словам, по предприятию ударили две баллистические ракеты.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024