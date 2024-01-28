На Украине сообщили о прогремевшей серии взрывов в Полтаве
В Полтаве на Украине прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
По его информации, взрывы фиксировались с разницей в несколько минут. Telegram-канал ZN.UA со ссылкой на местные паблики сообщил, что речь идет о Кременчугском районе Полтавщины.
В настоящий момент воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины.
Комментариев от Минобороны России по этому поводу не поступало.
Ранее в этот день глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что минувшим вечером в Кременчуге получил повреждения промышленный объект. По его словам, по предприятию ударили две баллистические ракеты.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.