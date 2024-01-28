Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене $16 тыс. из-за нечистоплотности

В Турции женщина развелась с мужем из-за того, что он не мылся и редко чистил зубы. Верховный суд обязал его выплатить бывшей супруге материальную компенсацию в размере $16 500, сообщила 28 января местная газета Sabah.

Как рассказала турчанка, мужчина перестал соблюдать правила личной гигиены: чистил зубы несколько раз в неделю и не менял одежду неделями. Это возмутило ее, и она подала на развод.

В суде в качестве свидетелей выступили друзья семьи, которые подтвердили показания женщины. Также там присутствовали коллеги с работы экс-супруга, которые тоже жаловались на его нечистоплотность, уточнила «Газета.Ru».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

Ранее, в мае 2023 года, депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Никита Чаплин напомнил о риске получить штраф за грязь в собственной квартире. Так, если нечистоплотные жильцы разводят грязь у себя дома и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до 3 тыс. рублей.