Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) боятся ракеты системы Х-22, поскольку они так и не смогли ее перехватить. Об этом сообщил YouTube-канал Military TV в видеоролике, опубликованном 27 января.

«Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22. Несмотря на то что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — заявили в сообщении.

Так, канал отметил, что усовершенствованная модель ракеты обладает 4,6 Маха и способна наносить удары с неожиданной траектории, что представляет собой существенную проблему для нынешних систем ПВО, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 19 января, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что США принимали участие в разработке украинских гибридных систем ПВО. Речь идет о старых системах и американских ракетах AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые могут работать с этих советских платформ, уточнил Игнат.

До этого, 15 января, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков указал на невозможность украинской ПВО сбивать российские планирующие авиабомбы. Однако он отметил, что данные системы не способны сбивать объекты на дальних расстояниях. Они могут «прикрывать» объекты инфраструктуры в радиусе примерно 15 км.

В конце декабря Игнат заявил, что украинские войска с начала конфликта не смогли сбить ни одной из российских ракет Х-22. По его словам, для этого Украине необходимы специальные системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.