Реклама
Прямой эфир
Мир
Экономист назвал ударом по Франции выход трех стран Африки из ЭКОВАС
Мир
Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в поиске лучшей жизни «за морями»
Мир
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Общество
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Политика
Кандидат в президенты РФ Даванков поставил подпись за эколога Баташева
Происшествия
В Донецке число пострадавших при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ возросло до пяти
Общество
СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
Армия
Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Мир
ЭКОВАС не получало уведомления от трех стран Африки о выходе из сообщества
Политика
ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента
Мир
В Иордании опровергли информацию об атаке на военную базу США в королевстве
Происшествия
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Глава СК поставил на контроль дело о нападении на журналистку «Известий»
Политика
Нарышкин назвал судьбу Украины при нынешнем режиме печальной
Сюжет:

Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22

Military TV: российскую ракету Х-22 не перехватила ни одна система ПВО Киева
0
Фото: сommons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) боятся ракеты системы Х-22, поскольку они так и не смогли ее перехватить. Об этом сообщил YouTube-канал Military TV в видеоролике, опубликованном 27 января.

«Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22. Несмотря на то что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — заявили в сообщении.

Так, канал отметил, что усовершенствованная модель ракеты обладает 4,6 Маха и способна наносить удары с неожиданной траектории, что представляет собой существенную проблему для нынешних систем ПВО, добавляет «Газета.Ru».

Новое звучание: какие ракетные системы получила армия в 2023 году
Завершение перевооружения мобильной группировки РВСН на «Ярсы» и другие знаковые события для этого рода войск

Ранее, 19 января, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что США принимали участие в разработке украинских гибридных систем ПВО. Речь идет о старых системах и американских ракетах AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые могут работать с этих советских платформ, уточнил Игнат.

До этого, 15 января, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков указал на невозможность украинской ПВО сбивать российские планирующие авиабомбы. Однако он отметил, что данные системы не способны сбивать объекты на дальних расстояниях. Они могут «прикрывать» объекты инфраструктуры в радиусе примерно 15 км.

В конце декабря Игнат заявил, что украинские войска с начала конфликта не смогли сбить ни одной из российских ракет Х-22. По его словам, для этого Украине необходимы специальные системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024