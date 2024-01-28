Кандидат в президенты РФ Даванков поставил подпись за эколога Баташева

Кандидат в президенты от партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков 28 января поставил свою подпись за эколога и блогера Анатолия Баташева, проводившего пикет по их сбору возле крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге.

«У Анатолия Баташева экологическая повестка, и мне бы было интересно с ним встретиться на дебатах, чтобы обсудить его позицию по разным вопросам», — сказал Даванков.

При этом он указал на экологическую повестку Баташева и добавил, что ему было бы интересно встретиться с ним на дебатах, чтобы обсудить его позицию. Даванков также пожелал каждому из кандидатов в президенты удачи.

Ранее, 17 января, в Москве открылся штаб общественной поддержки кандидата Даванкова. Его главой стала депутат Государственной думы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, а сопредседателем — президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

До этого, 11 января, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения.

5 января кандидатами в президенты России были зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Даванков от партии «Новые люди». 24 декабря съезд фракции «Новые люди» выдвинул его в кандидаты для участия в выборах президента РФ. По словам председателя счетной комиссии Олега Осипова, в поддержку вице-спикера было 69 бюллетеней, против — ноль.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.