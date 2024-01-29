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Синоптики спрогнозировали облачность с прояснениями и до –4 в Москве 29 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до –4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 29 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –4…–2 градусов. Ночью столбики термометров не изменят своего положения и останутся на дневных отметках.

В Московской области прогнозируют от –6 до –1 градуса, ночью похолодает до –7.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление поднимется до 762 мм ртутного столба.

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26 января синоптик Александр Шувалов рассказал, что погода в феврале будет похожа на январскую. Россиян ожидают резкие перепады температуры и атмосферного давления.

24 января в центре погоды «Фобос» рассказывали, что запад и восток России одновременно оказались под ударом циклонических штормов, пришедших со стороны трех океанов. Сибирский антициклон, проходящий по азиатской части России, столкнулся сразу с тремя циклонами, в результате чего третьи сутки подряд непогода бушует на Дальнем Востоке. Она также прошлась по Приморью и обрушилась на Сахалин.

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