Синоптики спрогнозировали облачность с прояснениями и до –4 в Москве 29 января
Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до –4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 29 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –4…–2 градусов. Ночью столбики термометров не изменят своего положения и останутся на дневных отметках.
В Московской области прогнозируют от –6 до –1 градуса, ночью похолодает до –7.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление поднимется до 762 мм ртутного столба.
26 января синоптик Александр Шувалов рассказал, что погода в феврале будет похожа на январскую. Россиян ожидают резкие перепады температуры и атмосферного давления.
24 января в центре погоды «Фобос» рассказывали, что запад и восток России одновременно оказались под ударом циклонических штормов, пришедших со стороны трех океанов. Сибирский антициклон, проходящий по азиатской части России, столкнулся сразу с тремя циклонами, в результате чего третьи сутки подряд непогода бушует на Дальнем Востоке. Она также прошлась по Приморью и обрушилась на Сахалин.