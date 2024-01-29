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Ефрейтор Апашанцев спас экипаж подбитой машины и вывел горящую технику из колонны

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Ефрейтор Александр Апашанцев обеспечивал батальонную тактическую группу (БТГр) российских войск устойчивой связью, когда противник предпринял попытку прорвать оборону на рубеже. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в понедельник, 29 января, рассказали в Минобороны.

После одного из залпов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) командно-штабная машина под управлением ефрейтора Апашанцева получила повреждения и загорелась. Тогда он вытащил из подбитой машины раненых товарищей, после чего оперативно вывез горящую командно-штабную машину в безопасное место и приступил к ее тушению.

Несмотря на полученные повреждения, учитывая высокую вероятность угрозы перехода огня с горящего автомобиля на другие транспортные средства колонны, под плотным огнем противника ефрейтор Апашанцев спас раненых членов экипажа и предотвратил возгорание техники в колонне. Командно-штабная машина была эвакуирована в назначенный район.

Тем временем механик-водитель танка рядовой Николай Моисеев в составе танкового экипажа прикрывал позиции российской батальонной тактической группы (БТГр), пока украинские боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва оборонительных рубежей для выхода в район расположения российских войск.

В течение двух суток рядовой Моисеев держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. В ходе боев с вооруженными формированиями противника танковый экипаж уничтожил три вражеских танка и большое количество живой силы противника.

Благодаря смелости и отваге рядового Моисеева задача по обороне позиций БТГр была выполнена.

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Днем ранее, 28 января, в Минобороны рассказали, как экипаж танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в составе бронегруппы на танкоопасном направлении вел оборонительные бои на важном стратегическом направлении. Танкисты успешно пресекали попытки противника прорвать оборону российских подразделений.

26 января оборонное ведомство показало боевую работу танков Т-80БВМ группировки войск «Восток», которые в ночное время уничтожили бронетехнику ВСУ при помощи тепловизионных прицелов. Танк Т-80БВМ — одна из основных ударных машин танковых подразделений группировки. Одно из главных его преимуществ — малозаметность.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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