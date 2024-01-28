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СМИ назвали Израиль главным источником оружия для ХАМАС

New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Abed Alrahman Alkahlout
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Израиль оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье, 28 января, газета The New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников, а также представителей разведки.

Согласно информации издания, ХАМАС на протяжении многих лет получало взрывчатые вещества из неразорвавшихся израильских снарядов, а также воровало израильское оружие со складов. При этом власти Израиля знали и о проблемах с хранением своих вооружений.

«Разведданные показали, что ХАМАС смогло собрать большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа», — сказано в материале.

Около 10% боеприпасов обычно не взрываются, но в случае Израиля эта цифра может быть выше, отмечается в материале.

Также в арсенале Израиля есть ракеты времен вьетнамской войны, давно снятые с производства в США. Уровень отказов некоторых из них может достигать 15%, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 24 января, сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказалось реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

В тот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена словами Нетаньяху о том, что речи о создании палестинского государства не идет. Он отметил, что Москва рассчитывает на то, что имеющие влияние на Израиль страны обеспечат его участие в переговорном процессе.

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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