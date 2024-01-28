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Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в поиске лучшей жизни «за морями»

Лукашенко: Украина и страны Балтии ищут лучшую жизнь за морями
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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать лучшую жизнь «за морями». Об этом он заявил 28 января на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Петербурге.

«А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? <...> Нет, не хочется (этим странам. — Ред.) — ищут за морями лучшей жизни», — сказал он.

Лукашенко отметил, что страны вместе победили в Великой Отечественной войне, несколько десятилетий выстраивали мир. Он подчеркнул, что «в Советском Союзе никто ничего не делил». При этом Лукашенко указал на то, что Белоруссия не видит в России никаких проблем.

«А у России много чего есть — пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, действуйте, берите, зарабатывайте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси», — отметил он.

Лукашенко также выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с РФ и Белоруссией.

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Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток». Президент России в ходе мероприятия отметил, что открытие данного сегмента станции является большим и знаменательным событием для российских ученых-полярников.

Они также вместе осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. В частности, глав государств сопровождали первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На открытии двусторонней встречи в Константиновском дворце Лукашенко сообщил, что обсудит с Путиным экономику, а также развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере с учетом СВО. Он также добавил, что во время общения с российским лидером они серьезно погрузились в вопросы военно-промышленного комплекса (ВПК) с учетом опыта СВО.

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