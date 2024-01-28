Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин и Лукашенко осмотрели спортивный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге
Происшествия
Пожар произошел в городской больнице в Казани
Мир
Глава JPMorgan Chase заявил о приближении экономики США к краю обрыва
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Политика
Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко 28 января
Происшествия
Экстремал прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе
Общество
Возгорание в Театре сатиры в Москве ликвидировали
Армия
Российские силы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ над Белгородской областью
Спорт
Российский теннисист Даниил Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open
Общество
Минтрудный выбор: семейную и соцполитику предложили объединить в одном министерстве
Спорт
Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан»
Мир
Bloomberg указало на риск укрепления зависимости Европы от СПГ США
Мир
В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ

ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени «налоговой»

ФНС: мошенники начали распространять письма от имени налоговой
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассказала о новой мошеннической схеме. Так, злоумышленники рассылают письма о подозрительных транзакциях от имени налоговиков. Об этом 28 января сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика», — сказано в сообщении.

В таких письмах мошенники просят пройти дополнительную проверку или предоставить дополнительные сведения, уточняет «Газета.Ru».

В ведомстве напомнили, что налоговая не рассылает такие сообщения и не имеет никакого отношения к этим письмам. Также сотрудники службы не звонят с предложением оплатить налоги по интернету.

Несинхронный перевод: Сбер начал блокировать операции жертв мошенников
Банк тестирует новый алгоритм взаимодействия с уязвимыми категориями клиентов

Ранее, 15 января, в пресс-службе МВД России рассказали, что необходимо делать людям, ставшим жертвами мошенников. Так, в первую очередь, нужно написать заявление в полицию. В случае, если вы оформили микрокредит, следует обратиться к кредитору с претензией и указать в ней на факт мошеннических действий. К письму приложить талон-уведомление из полиции, показания свидетелей, подтверждения алиби и записи с камер видеонаблюдения из помещения, где оформляли заем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024