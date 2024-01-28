ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени «налоговой»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассказала о новой мошеннической схеме. Так, злоумышленники рассылают письма о подозрительных транзакциях от имени налоговиков. Об этом 28 января сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика», — сказано в сообщении.

В таких письмах мошенники просят пройти дополнительную проверку или предоставить дополнительные сведения, уточняет «Газета.Ru».

В ведомстве напомнили, что налоговая не рассылает такие сообщения и не имеет никакого отношения к этим письмам. Также сотрудники службы не звонят с предложением оплатить налоги по интернету.

Ранее, 15 января, в пресс-службе МВД России рассказали, что необходимо делать людям, ставшим жертвами мошенников. Так, в первую очередь, нужно написать заявление в полицию. В случае, если вы оформили микрокредит, следует обратиться к кредитору с претензией и указать в ней на факт мошеннических действий. К письму приложить талон-уведомление из полиции, показания свидетелей, подтверждения алиби и записи с камер видеонаблюдения из помещения, где оформляли заем.