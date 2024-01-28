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ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Об этом говорится в проекте повестки заседания ЦИК, опубликованном 28 января на сайте комиссии.

«О регистрации кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», — сказано в проекте повестки заседания.

Кроме того, ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации списка доверенных лиц Путина на выборах.

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Ранее, 26 января, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

До этого, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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