Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 января пообещал подробно проинформировать его о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Конечно, я в ходе нашей беседы сегодня подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции», — сказал он, открывая двустороннюю встречу в Константиновском дворце.

Лукашенко же со своей стороны сообщил, что обсудит с Путиным экономику, а также развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере с учетом СВО. Он также добавил, что во время общения с российским лидером они серьезно погрузились в вопросы военно-промышленного комплекса (ВПК) с учетом опыта СВО.

«Мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы мы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции», — отметил Лукашенко.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток». Президент России в ходе мероприятия отметил, что открытие данного сегмента станции является большим и знаменательным событием для российских ученых-полярников.

Они также вместе осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. В частности, глав государств сопровождали первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.