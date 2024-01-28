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Актер театра Комиссаржевской Худолеев рассказал о характере худрука Новикова

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Актер, заслуженный артист России Анатолий Худолеев в беседе с «Известиями» 28 января заявил, что потрясен новостью о смерти художественного руководителя театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова.

«У меня все оборвалось внутри. С этим человеком, с этим другом я работал 45 лет», — указал Худолеев.

Он также рассказал, что Новиков был щедрым, добрым и любил людей. Как вспоминает актер, худрук также всем сочувствовал и помогал в различных делах.

О том, что Новиков умер на 81-м году жизни стало известно ранее в этот день. Он служил в Ленинградском драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской с 1968 года, в 1991-м стал его художественным руководителем. В 1999 году отмечен почетным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

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