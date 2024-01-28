Украинку с 78 патронами в ручной клади задержали в аэропорту Кишинева
В аэропорту молдавского города Кишинева задержали 45-летнюю гражданку Украины с 78 патронами в ручной клади. Об этом 28 января сообщила пограничная служба Молдавии на своем сайте.
Инцидент произошел накануне. Женщина собиралась вылететь из Кишинева в Шарм-эш-Шейх.
«При сканировании багажа пограничники заметили металлические предметы, предположительно патроны, после физического досмотра было обнаружено 78 патронов», — говорится в сообщении.
Боеприпасы были изъяты для проведения экспертизы. Расследованием инцидента занимается пограничная полиция Молдавии.
27 января сообщалось, что в аэропорту германского города Мюнхена таможенники задержали 66-летнего украинского пенсионера с €455 тыс. в чемодане. Деньги лежали пачками по €20 и €50 среди одежды. Происхождение средств изучает таможенная служба ФРГ.