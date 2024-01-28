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В Ингушетии возбудили уголовное дело после смерти пятилетней девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ по Ингушетии возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки, попавшей в больницу с признаками химического отравления. Об этом 28 января сообщило региональное СУ СК.

«Следственным отделом по городу Назрани следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 января в Детскую республиканскую больницу была доставлена 5-летняя девочка с признаками химического отравления, на следующие сутки она умерла. В рамках расследования полиция допросила мать ребенка и врачей лечебного учреждения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 18 января, СК установил причину смерти трехлетнего ребенка после употребления домашней котлеты из деревни Айдара Красноярского края. Как сообщили в ведомстве, ребенок умер в результате острого отравления нитритной солью, которую отец ребенка использовал как пищевую добавку, при этом превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в 100 раз.

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