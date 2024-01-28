Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин анонсировал миллиардные вложения в работу исследователей Антарктиды
Политика
Путин и Лукашенко проведут встречу в Константиновском дворце в Стрельне
Армия
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Общество
Гендиректор «Известий» Тюлин назвал преступлением нападение на журналистку
Общество
Возгорание в Театре сатиры в Москве ликвидировали
Общество
«Без этого праздника не было бы ни города, ни нас»
Политика
«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья
Мир
В Германии съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии
Политика
«Это в характере нашего народа — в трудный момент подставлять плечо стране»
Общество
Минтрудный выбор: семейную и соцполитику предложили объединить в одном министерстве
Спорт
Глава УЕФА заявил об отсутствии проблем в проведении матча между Россией и Сербией
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан»
Мир
Bloomberg указало на риск укрепления зависимости Европы от СПГ США
Мир
В Ирландии раскритиковали заявления генералов стран НАТО о конфликте с РФ

Львов с причала у Дворцового моста в Санкт-Петербурге увезли на реставрацию

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скульптуры знаменитых в Санкт-Петербурге львов с причала у Дворцового моста демонтировали и увезли на реставрацию, на причале непривычно пусто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

«Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую ООО РМ «Наследие». Скульптуры входят в музейную коллекцию ГМГС. Основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения», — рассказали агентству в музее.

Помимо фигур львов в мастерскую забрали постаменты из чугуна, на которых они стояли.

Подробности о состоянии скульптур в музее пообещали рассказать в понедельник, 29 января.

Ранее львы «отлучались» на восстановление в сентябре 2022 года. Тогда в музее уточнили, что серьезный вред памятникам культуры наносят люди, так как скульптуры выполнены из листовой меди и не имеют каркаса. Так, «хищники» были повреждены от того, что люди садились им на спины.

Львы на Адмиралтейской набережной были установлены в 1832 году, скульптуры выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов.

«Реставратор, как доктор, должен спасать и лечить»
Научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ольга Захарова — о том, почему фрески перестали мыть пивом и зачем ликам святых делают инъекции

В августе 2022 года начался ремонт пешеходного Львиного моста в Санкт-Петербурге. Ремонтные работы завершились спустя месяц. На обновленную переправу также вернули старинные фонари.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024