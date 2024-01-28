Львов с причала у Дворцового моста в Санкт-Петербурге увезли на реставрацию

Скульптуры знаменитых в Санкт-Петербурге львов с причала у Дворцового моста демонтировали и увезли на реставрацию, на причале непривычно пусто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

«Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую ООО РМ «Наследие». Скульптуры входят в музейную коллекцию ГМГС. Основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения», — рассказали агентству в музее.

Помимо фигур львов в мастерскую забрали постаменты из чугуна, на которых они стояли.

Подробности о состоянии скульптур в музее пообещали рассказать в понедельник, 29 января.

Ранее львы «отлучались» на восстановление в сентябре 2022 года. Тогда в музее уточнили, что серьезный вред памятникам культуры наносят люди, так как скульптуры выполнены из листовой меди и не имеют каркаса. Так, «хищники» были повреждены от того, что люди садились им на спины.

Львы на Адмиралтейской набережной были установлены в 1832 году, скульптуры выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов.

В августе 2022 года начался ремонт пешеходного Львиного моста в Санкт-Петербурге. Ремонтные работы завершились спустя месяц. На обновленную переправу также вернули старинные фонари.