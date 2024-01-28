Юрист рассказал о подозрительной схеме вывода денег блогера Тлиашиновой

Коуч и блогер Инна Тлиашинова, на семинаре которой ранее напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, как юридическое лицо, вероятно, использует подозрительные и ненадежные схемы для вывода средств. Об этом 28 января сообщил «Известиям» юрист Глеб Подъяблонский.

Согласно данным базы СПАРК, коуч руководила пятью фирмами. На данный момент за ней не числится ни одной. Четыре ее организации — Бизнес решения, Бизнес решения-юг, НИЦ АМР им. И. Тлиашиновой и УК содействие бизнесу — ликвидированы. В действующей «Международной академии «Мастер разборов» Тлиашинова числится только ее бывшим совладельцем.

По словам Подъяблонского, это указывает на то, что эти компании, куда люди перечисляют средства за семинары, чаще всего юридически не имеют отношения к «говорящей голове», выполняя роль сборщиков денег. Более того, учредители данных фирм, скорее всего, могут быть даже не связаны с Тлиашиновой, которая выступает «фронтменом проекта».

«Когда доходит до необходимости платить налоги, деньги все с компании давным-давно уже выведены. Директором ее оказывается «бомж с Казанского вокзала», ну и, соответственно, компании подаются на ликвидацию», — объяснил Подъяблонский.

Юрист отметил, что он не является работником Следственного комитета, чтобы устанавливать, мошенническая это схема или нет. Однако он указал на то, что связываться с такими фирмами-однодневками не стоит.

Подъяблонский подчеркнул, что похожие схемы достаточно часто используются мошенниками, в том числе «всевозможными блогерами гуру».

Одна из клиенток Тлиашиновой рассказала «Известиям», что чудом сумела избежать серьезных последствий от действий блогера и ее команды. Она поделилась, что на нее был оформлен кредит за подписку на курс, который в действительности ей был даже не нужен. При этом клиентка отметила, что в тот момент находилась как в тумане и до сих пор не может понять, как ее убедили заключить кредитный договор.

Вечером 27 января на журналистку «Известий» Графчикову напали на мероприятии «Инна Ленд», которое организовала блогер Тлиашинова в подмосковном коттедже в Химках. Когда журналистка стала задавать вопросы, на съемочную группу было совершено нападение с применением грубой физической силы. Помощники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа ушла, оскорбляли, отбирали технику.

В травмпункте у Графчиковой были зафиксированы множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Трудоспособность временно потеряна, отмечается в заключении врача.

Сотрудники главного следственного управления СК РФ по Московской области начали доследственную проверку по информации о нападении на журналистку. Отмечается, что проверка проводится в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

После посещения следственного отдела Графчикова отметила, что вероятной причиной нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. По словам журналистки, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.