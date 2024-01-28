Умер худрук Театра им. Комиссаржевской Виктор Новиков

Художественный руководитель Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков умер на 81-м году жизни. Об этом 28 января сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Невосполнимая утрата для Петербурга. Светлая память», — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Новиков служил в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской более 55 лет, подчеркнул Пиотровский.

Виктор Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачеве Саратовской области. Окончил театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1966 году.

Служил в Ленинградском драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской с 1968 года, в 1991-м стал его художественным руководителем. В 1999 году был отмечен почетным званием «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации».