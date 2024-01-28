Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину посетить Антарктиду. Соответствующее предложение он озвучил 28 января в ходе церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток».

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — обратился Лукашенко к президенту России.

Путин отреагировал на предложение с улыбкой.

«Да, хорошо», — ответил российский лидер.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

28 января Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток». Президент России в ходе мероприятия отметил, что открытие данного сегмента станции является большим и знаменательным событием для российских ученых-полярников.

Также в ходе мероприятия президент РФ заверил, что правительство страны примет решение о миллиардных вложениях в работу исследователей Антарктиды в 2025–2027 годах. «Восток» станет открытой площадкой для работы исследователей из многих стран мира, подчеркнул Путин.